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Путин наградил главу Крыма

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Сергей Аксенов
Сергей Аксенов
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил главу Крыма Сергея Аксенова орденом Александра Невского. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, Аксенов получил награду за «большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Крым».

Ранее в апреле сообщалось, что Путин наградил лидера ЛДПР Владимира Жириновского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Согласно тексту документа, политик удостоен награды за активную законотворческую деятельность, а также за большой вклад в укрепление российской государственности и развитие парламентаризма в стране.

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