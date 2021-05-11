Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в европейской пляжной стране

Минимальная стоимость поездки в июне для двоих туристов на курорты Албании составит 80 тысяч рублей. Эксперты портала Tourdom.ru изучили цены на авиабилеты и размещение в европейской пляжной стране и поделились своими прогнозами.

Отмечается, что добраться до албанской столицы Тираны можно только с пересадкой — самым удобным вариантом назван перелет через сербский Белград. Оптимальная стоимость билета в обе стороны для одного российского туриста около 29 тысяч рублей, за тариф с багажом будет необходимо доплатить около 10,5 тысячи рублей.

Самый бюджетный вариант размещения для двоих можно найти в трехзвездочных гостиницах — неделя отдыха на курорте Дуррес обойдется менее 20 тысяч рублей. Чуть дороже отели категории четыре звезды на первой береговой линии — 28,3 тысячи рублей, пять звезд — 54,8 тысячи рублей (завтраки включены). Трансфер до города стоит примерно 25 евро (около 2,3 тысячи рублей).

В заключение специалисты напомнили, что до конца года россиянам для нахождения в Албании менее 90 дней не требуется виза. Также отечественным туристам не нужно сдавать ПЦР-тест или предъявлять справку о вакцинации. Тест на коронавирус не понадобится и в Сербии, если пересадка будет длиться менее 12 часов.

Ранее в мае россиянам рассказали как недорого слетать в Сочи. Авиабилеты по минимальным ценам туристы могут приобрести сразу же после окончания майских праздников —стоимость авиабилета из Москвы для одного человека начинается от 1,5 тысячи рублей.