Маньяк-педофил умер в больнице во Франции

Во Франции в возрасте 79 лет умер маньяк-педофил Мишель Фурнире. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, он умер в парижской больнице, куда его госпитализировали 28 апреля. Причина смерти не уточняется, однако указывается, что в последние годы мужчина страдал от болезни Альцгеймера.

Мишель Фурнире был задержан в 2003 году. Его обвинили в том, что в период с 1987 по 2001 год он похищал, насиловал и убивал девушек, в том числе несовершеннолетних. Суд над 65-летним Фурнире начался в марте 2008 года. Вместе с ним судили его 59-летнюю жену Моник Оливье. По данным следствия, Оливье заманивала девочек в автофургон, в котором Фурнире увозил их в свой дом.

В мае 2008 года Фурнире был приговорен к пожизненному лишению свободы. К такому же наказанию приговорена его жена, признанная сообщницей Фурнире. Отмечается, что суд оставил ей право просить об освобождении, но не ранее, чем через 28 лет.