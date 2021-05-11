Покупка оружия устроившим стрельбу в Казани попала на камеры видеонаблюдения

Устроивший стрельбу в школе №175 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев приобрел оружие в другом городе. Об этом во вторник, 11 мая, сообщает Life.

По данным портала, момент покупки попал на камеру видеонаблюдения в магазине в Йошкар-Оле. Уточняется, что юноша выбирал огнестрельное оружие достаточно долго и тщательно изучал представленные товары. После этого, как сообщил источник, он купил гладкоствольное ружье Hatsan Escort.

Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля текущего года. Перед преступлением нападавший создал Telegram-канал, в котором несколько раз писал о своих планах.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.

В результате пострадали 18 детей и трое взрослых, погибли семь школьников и учительница. По последним данным число жертв увеличилось до девяти.