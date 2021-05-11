Одноклассник стрелявшего в казанской школе назвал возможную причину его срыва

Бывший одноклассник 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе, считает, что буллинг не мог стать причиной срыва у студента. Его слова передает «Подъем» в своем Telegram-канале. По словам молодого человека, у стрелявшего не было проблем с родителями, в школу он всегда приходил чистый и опрятный.

«Ничего плохого о нем сказать не могу. Он был самым тихим в классе, самым спокойным. По-моему, его никто не гнобил, у нас все классы были дружные. Учителя точно не могли его гнобить», — отметил бывший одноклассник. Он считает, что проблемы у Галявиева возникли уже в колледже.

Ранее стало известно, что 19-летний студент приобрел оружие в другом городе. Момент покупки попал на камеру видеонаблюдения в магазине в Йошкар-Оле. Юноша выбирал огнестрельное оружие достаточно долго и тщательно изучал представленные товары.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию.