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В России упростили меры получения социальной поддержки

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Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

В России с 11 мая упростили предоставление социальной поддержки. Регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), чтобы назначать и осуществлять различные меры без заявления и при обращении нуждающихся. Об этом пишет «Парламентская газета».

При помощи ЕГИССО чиновники уже с 1 января 2021 году могут определять, нуждается ли гражданин в помощи. Например, автоматически учитывается возраст достижения ребенком трех лет, и семье начисляется пособие, а уведомление об этом появляется в личном кабинете получателя на портале госуслуг.

Однако ранее региональные ведомства не могли предоставлять меры поддержки на основании только данных системы, им приходилось собирать сведения вручную. С 11 мая этого не требуется.

Как отмечал во время рассмотрения закона в Госдуме заместитель министра труда Алексей Скляр, все учреждения смогут получать необходимую информацию в электронной форме, исключая бумажный документооборот и личное участие граждан, получающих соцподдержку.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам ежегодного Послания Федеральному собранию поручил реализовать предложенные «Единой Россией» социальные инициативы. Среди них увеличение выплат беременным женщинам в трудной жизненной ситуации, которые встали на учет в ранние сроки беременности, а также возврат половины стоимости путевок в детские лагеря. Кроме того, планируется закупить в регионы не менее четырех тысяч школьных автобусов за счет средств федерального бюджета.

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