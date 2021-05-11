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Россиянка оттаскала за волосы дочь-школьницу и попала на видео

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Видео группы ВКонтакте «Подслушано Искитим»,

В городе Искитиме Новосибирской области пьяная мать протащила за волосы школьницу по центральной улице. Об этом сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета (СК) России по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Инцидент засняли местные жители, кадры появилось в местных СМИ и соцсетях. По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку. На видео, опубликованном в группе «Подслушано Искитим» во ВКонтакте, видно, как женщина хватает девочку за волосы. Неравнодушные граждане сделали ей замечание и пригрозили вызвать сотрудников правоохранительных органов, но россиянка ответила, что только вышла из полицейского участка, после чего завела туда дочь.

Очевидица инцидента в беседе с порталом NGS.ru рассказала, что ребенок очень забитый, боится отвечать на вопросы, ее одежда выглядит неопрятной. По словам девушки, мать долго ругалась на проходной в отделении полиции, после чего инспектор сказала ей: «Мы только что отдали тебе ребенка, ты пьяна, зачем ты так себя ведешь? Зачем ты прилюдно это делаешь?»

Отмечается, что семья школьницы неблагополучная, в отношении родительницы был составлен административный протокол за недобросовестное исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней. Ее действиям дадут правовую оценку на предмет истязания девочки, по результатам расследования будет вынесено процессуальное решение.

Ранее жительница Санкт-Петербурга услышала голос бога и решила изгнать из своего пятилетнего сына беса. Она облила мальчика кипятком, вынесла его на балкон и позвонила матери. К моменту приезда бабушки ребенок погиб от термических ожогов. Сотрудники правоохранительных органов вызвали на место происшествия психиатров.

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