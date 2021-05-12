Актер из «Анатомии страсти» совершил каминг-аут

Американский актер Джошуа Бассетт совершил каминг-аут. Пост на эту тему он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Звезда сериалов «Анатомия страсти» и «Смертельное оружие», ранее назвавший певца Гарри Стайлса «очаровательным и горячим», заявил, что всю жизнь люди диктовали ему его сексуальность, а также стыдили за те вещи, которые ему нравятся.

«Я хочу поблагодарить тех из вас, кто выступает за любовь и принятие», — написал 20-летний артист. Он призвал людей любить, не испытывая стыда, и отметил, что жизнь слишком коротка, чтобы позволить невежеству и ненависти одержать победу. При этом Бассетт не стал раскрывать подробности своей личной жизни.

Джошуа Бассетт — музыкант и звезда Disney. Он появлялся в шоу «Грязный Джон», «Игроделы», «Классный мюзикл: Мюзикл» и «Жизнь Харли».

В апреле дочь голливудского актера Уилла Смита Уиллоу совершила каминг-аут как полиаморка. 20-летняя актриса и певица считает, что моногамия обычно приводит к изменам, в то время как полиамория является более открытым и честным форматом отношений.