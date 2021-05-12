Женщина выпила кофе перед визитом к дантисту и осталась с перекошенным лицом

Женщина выпила кофе перед визитом к дантисту и показала изменившееся после приема лицо. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Пользовательница сети Бети Би (Bethy Bee) опубликовала ролик, где рассказала о причине, по которой одна сторона ее лица оказалась парализованной. На кадрах видно, что один глаз женщины потерял способность моргать, а уголки рта перекосились.

«Вот вам мудрый совет: не принимайте витамин С и не пейте кофеин перед приемом у стоматолога. Анестезия может не сработать, и в конечном итоге у вас будет парализована половина лица, при том что ткани останутся чувствительными», — поделилась героиня материала.

Она добавила, что попробует вернуться к специалисту через три недели, когда лицо придет в норму, поскольку из-за возникшей проблемы ей не удалось завершить процедуру.

Публикация стала вирусной и набрала шесть миллионов просмотров и 1,7 миллиона лайков. Пользователи сети принялись обсуждать случившееся и выражать слова поддержки в комментариях. «Теперь у меня разблокирован новый страх», «Ей придется спать с открытым глазом», «Поэтому врачи рекомендуют воздержаться от еды и пищи за несколько часов до визита», «Желаю скорейшего восстановления!» — писали они.

В апреле женщина вколола ботокс и осталась с парализованным лицом. Монтанна Моррис (Montanna Morris) рассказала, что для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) косметолог предложил ей вколоть ботокс, снимающий напряжение мышц. Блогерша согласилась на инъекции, однако в конце процедуры обнаружила, что у нее парализовало лицо.