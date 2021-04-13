Модель осталась парализованной из-за кренделя и получила миллионы долларов

Модель осталась парализованной из-за аллергической реакции на выпечку и в результате ошибки медиков. Ей выплатили десятки миллионов долларов спустя восемь лет после трагедии. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

В 2013 году американка Шантель Джакалоне (Chantel Giacalone) получила анафилактический шок и повреждение левого полушария мозга из-за внезапной аллергической реакции на крендель с арахисовым маслом. Модель обратилась за помощью в службу скорой помощи MedicWest. По словам адвоката пострадавшей, ни один из двух медиков, присутствовавших в тот день, не стал внутривенно вводить ей адреналин, несмотря на то, что это необходимая мера при подобном поведении организма.

Суд присяжных в Лас-Вегасе пришел в выводу, что героиня материала осталась парализованной на всю жизнь из-за ошибки сотрудников MedicWest. В качестве компенсации семье Джакалоне выплатили 29,5 миллиона долларов (чуть больше двух миллиардов рублей).

По информации издания, в данный момент пострадавшей 35 лет. У нее парализованы конечности и ее необходимо кормить через зонд. Родители обеспечивают Джакалоне круглосуточный уход. Они сказали, что будут тратить полученные средства на поддержание жизни дочери и на новый дом, который будет оборудован необходимыми удобствами.

В июне 2020 года модель Даниэлла Альварес (Daniella Alvarez), получившая титул «Мисс Колумбия» в 2011 году, поделилась фотографией после ампутации левой ноги. На размещенных кадрах она после проведенной операции на больничной койке в окружении родственников. «Я люблю свое тело так же, как и раньше. Счастлива жить в этом мире и проходить через все испытания, возникающие в моей жизни», — подписала модель фото.