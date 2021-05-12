В технологии Wi-Fi обнаружили опасную уязвимость

Специалист по информационной безопасности Мэти Ванхоф (Mathy Vanhoef) обнаружил опасные уязвимости в технологии Wi-Fi. В нескольких видео, опубликованных на его YouTube-канале, специалист рассказал о них.

Исследователь нашел в технологии несколько уязвимостей, которые получили название Frag Attacks. Некоторые из них, по словам Ванхофа, появились еще в версии 1997 года и с тех пор так и не были исправлены.

Ванхофу удалось выяснить, что с помощью обнаруженных им недостатков злоумышленники могли перехватывать трафик своей жертвы. Теоретически украсть информацию мог человек, который находился в радиусе действия сети. Правда, сделать это было не так просто: удачная атака требовала взаимодействия с жертвой и необычных сетевых параметров на ее устройстве.

В то же время в Twitter Ванхоф заверил, что обнаруженные им проблемы так или иначе касаются абсолютно всех устройств с Wi-Fi. Исследователь отметил, что последствия от атак зависели от самого гаджета: иногда воздействие могло быть серьезным, а иногда — незначительным.

Специалист подчеркнул, что смог обнародовать свою работу только через девять месяцев после того, как обнаружил уязвимости. Соблюдать эмбарго ему пришлось по просьбе Wi-Fi Alliance, которой понадобилось время на устранение выявленных недостатков. Некоторые из уязвимостей, которые нашел Ванхоф, уже устранили; над оставшимися ведется работа.

Ранее главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал о том, почему использование общественных сетей Wi-Fi небезопасно, и дал несколько советов о том, как обезопасить себя при использовании публичного Wi-Fi.