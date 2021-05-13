Женщина родила ребенка в киевском метро

Женщина родила ребенка в подземном переходе на станции «Лесная» киевского метро. Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе городской полиции, передает «Интерфакс — Украина».

Полицейские, дежурившие на станции накануне вечером, услышали крики о помощи. Они «мгновенно среагировали и обнаружили на полу в подземном переходе женщину с младенцем», рассказали в пресс-службе. «Работники полиции принесли женщине одеяло, воду, необходимые вещи гигиены и вызвали врачей», — говорится в сообщении.

Еще до приезда врачей полицейские и «небезразличная гражданка» дежурили возле молодой мамы и малыша. Сейчас женщина и ребенок находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

Ранее жительница английского города Саттон-Колдфилд в графстве Бирмингем родила прямо на дороге перед своим домом после спора с мужем о том, стоит ли вызывать скорую помощь.