Имам рассказал о защищавшей детей при нападении на казанскую школу учительнице

Имам казанской мечети Гаиля Рустам Хайруллин рассказал, как учительница татарского языка защищала детей во время нападения на школу №175. В тот момент она вела урок в 8 «А» классе, где учится старший сын имама. Педагог спасла его, закрыв собой, и была тяжело ранена. Слова Хайруллина передает РИА Новости.

Ахмад, сын имама, рассказал, что директриса пыталась загнать обратно в кабинеты учеников, выбегавших в коридоры. Закрыть дверь к 8 «А» она не успела. «На пороге уже стоял этот человек. Он сделал два выстрела в нашего учителя, потом начал стрелять по нам», — вспомнил мальчик.

Сам имам отметил, что педагог сказала детям спрятаться под парты. Те ученики, кто успел это сделать, спаслись. «Те, кто был рядом с учителем и у двери, к сожалению, не выжили. Классный руководитель пыталась его остановить, взять что-то в руки. Она первая, кто прикрыл детей», — сказал Хайруллин.

В результате нападения на школу пострадал младший сын имама, третьеклассник Амин. Его ранило осколком от самодельного взрывного устройства. В настоящее время мальчика лечат в Казани. По словам Хайруллина, он лежит в реанимации, но сам дышит и ест. За ребенком постоянно наблюдает мать.

Утром 11 мая бывший ученик школы 19-летний Ильназ Галявиев с оружием ворвался в учебное заведение, зашел в кабинет 8 «А» класса и открыл стрельбу. По официальным данным, в результате трагедии в школе погибли 10 человек, в том числе 8 детей, пострадали 20 человек. Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве. 12 мая было объявлено в Татарстане днем траура. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, Галявиев арестован.