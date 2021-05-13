Учительница описала спасение детей в Казани после слов «будем прыгать в окошко»

Эндже Гаязова, учительница первого класса казанской гимназии №175, где произошла стрельба, описала спасение детей после слов «будем прыгать в окошко». Ее рассказ публикует РИА Новости.

Гаязова вспомнила, как услышала два хлопка и собиралась выйти посмотреть, что происходит. Тогда раздался крик директора, который попросил всех закрыть двери и не выходить из кабинета.

«Дети подбежали ко мне испуганные, не знаю, как, но я им улыбнулась и сказала: дети, сейчас будем прыгать в окошко», — рассказала Гаязова. Вскоре дети выпрыгнули и учительница вслед за ними. Ученики из ее класса не пострадали, только у двоих обнаружили ушибы.

Свидетельница происшествия также рассказала о погибшей коллеге Венере Айзатовой. По мнению педагога, она вышла из кабинета после первых хлопков, чтобы посмотреть, что происходит.

Стрельба в гимназии №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — пришел в учебное заведение и открыл стрельбу. В результате погибли девять человек, более 20 получили ранения различной степени тяжести. Дети пытались спастись, выпрыгивая из окон. На допросе Галявиев заявил, что осознал себя богом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о массовом убийстве, Галявиев арестован.