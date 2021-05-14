Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать

Житель американского города Лансинг, штат Мичиган, сорвал джекпот в лотерею и решил больше не работать. Об этом сообщает издание M Live.

57-летний Майкл Нэш (Michael Nash) купил лотерейный билет и в результате розыгрыша 15 марта выиграл пожизненные выплаты по 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) ежегодно в течение 20 лет.

«Я иногда покупаю лотерейные билеты и решил в очередной раз попытать счастья, когда был в магазине. На следующее утро по дороге на работу я заехал проверить результат розыгрыша. Когда я увидел, что получил приз в виде ежегодных выплат по 25 тысяч долларов, я не мог поверить в это!» — рассказал американец.

Нэш обратился за призом в штаб-квартиру лотереи. Он мог бы забрать 390 тысяч долларов (28,9 миллиона рублей) сразу, но предпочел ежегодные выплаты.

Мужчина подчеркнул, что выигрыш поможет ему выйти на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель пригорода австралийского Сиднея Бондай Бич, которого недавно уволили с работы, сорвал джекпот в лотерею и крупно разбогател. Мужчина не стал искать новую работу.