В Китае зафиксировали нехватку обезьян для лабораторных исследований. Об этом рассказал секретарь Китайской ассоциации по разведению и развитию лабораторных приматов Чжао Шэньли изданию Sixth Tone.

По его словам, за последние пять лет цена на подобных приматов выросла почти в пять раз: c 2 280 долларов до 9 600 долларов США за особь. Чжао Шэньли объяснил, что даже те, кто могут позволить себе купить животных по высокой цене, не всегда могут найти их на рынке.

Владелец компании Jiangsu Johnsen Bioresource Co., занимающейся разведением лабораторных обезьян, Чжан Вэнь согласен с таким мнением. Он рассказал, что заводчики просто не могут обеспечить необходимое количество из-за особенностей жизненных циклов животных.

Отмечается, что эксперты обосновывают такую высокую стоимость приматов сложностями в их выращивании, которое полностью занимает восемь лет или пять лет до половой зрелости. Также в лабораторных опытах могут участвовать только выращенные человеком обезьяны, которые предварительно должны пройти ряд тестов.

Ранее Россия зарегистрировала первую в мире вакцину против COVID-19 для животных. Замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков рассказал, что препарат получил название «Карнивак-Ков». Он был разработан подведомственным Россельхознадзору федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ).