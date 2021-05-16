Московский депутат прокомментировал задержание на акции у МГУ

Депутат Московской городской Думы Павел Тарасов прокомментировал задержание на протестной акции в защиту просветительской деятельности у здания МГУ. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, его уже отпустили из ОВД. Вероятно, на депутата составят протокол об административном правонарушении за участие в несанкционированной акции.

В конце апреля в Общественной палате (ОП) России обсудили подготовленный Минпросвещения проект постановления правительства, которое должно будет регламентировать работу закона о просветительской деятельности.

25 апреля стало известно, что Министерство просвещения России разработало проект постановления о порядке ведения просветительской деятельности. В нем, в частности, устанавливаются направления, по которым будет вестись просветительская деятельность: распространение духовно-нравственных ценностей народов России, знаний о гражданских правах, свободах и обязанностях человека, здоровом образе жизни, психологии человека, а также формирование экологической культуры.