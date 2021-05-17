Определен способ предотвратить смерть от коронавируса

Ученые Университета Торонто в Канаде определили, что физическая активность может быть способом предотвратить смерть от коронавируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 2690 человек в возрасте от 49 до 80 лет, которых разделили на возрастные группы, охватывающие 10 лет. В пределах каждой группы 20-й процентиль у участников был связан с самым низким уровнем физической подготовки, 40-80-й процентили — с умеренной физической активностью, а выше 80-го процентиля — с активностью выше среднего. Хотя даже легкие упражнения могут принести пользу, ученые рекомендуют кардиоинтенсивные тренировки.

Известно, что спортсмены заражаются коронавирусом и даже иногда имеют тяжелые симптомы. По мнению специалистов, это связано с сильным физическим стрессом во время изнуряющих тренировок, снижающим активность иммунной системы.

Всемирная организация здравоохранения недавно удвоила рекомендуемые нормы физической активности. Теперь специалисты советуют уделять тренировкам 300 минут (около пяти часов) вместо 150 минут в неделю.