Олега Кашина отстранили от эфиров на радио «Комсомольская правда»

Российского журналиста Олега Кашина отстранили от эфиров на радиостанции «Комсомольская правда», где он работал ведущим. Об этом заявил главный редактор одноименного издательского дома Владимир Сунгоркин. Комментарий опубликован на сайте радиостанции.

«Я с большим интересом всегда за ним слежу, но это как раз тот публицист, который, на мой взгляд, все-таки в прямом эфире, где он работал, он регулярно пересекал те самые некие, что стали называть красной чертой или двойной сплошной», — отметил главред.

По словам Сунгоркина, Кашина «периодически заносило очень сильно». Он подчеркнул, что согласно новой договоренности, Кашин не будет выходить в прямой эфир каждый день, но его будут привлекать в качестве эксперта. «Мы, скажем так, — не попрощались», — добавил руководитель ИД.

В комментарии РИА Новости Сунгоркин рассказал, что Кашину предлагали работать в записи, чтобы иметь возможность «редактировать его громкие заявления», однако журналист отказался.

Сам Кашин сообщил интернет-изданию It’s My City, что не удивлен решением «Комсомольской правды». «Каждый эфир воспринимал как последний, понимая, что однажды условный Владимир Соловьев докричится до своих адресатов», — заметил журналист.

По его словам, радиостанция «мужественно выдерживала два года». Кашин поблагодарил «Комсомольскую правду» за этот период и «за финальную откровенность».

На радио «Комсомольская правда» Кашин сначала работал в паре с Романом Головановым, потом с Эдвардом Чесноковым. Он также вел программу «Война и мир» вместе с шеф-редактором телеканала Russia Today Марией Бароновой.