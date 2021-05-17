Половину пассажиров самолета выгнали с рейса из-за плохих анализов

В Индии около половины пассажиров самолета выгнали с рейса из-за плохих результатов анализов на коронавирус. Об этом пишет Daily Mail.

15 мая несколько десятков австралийцев должны были прибыть в родной город Дарвин из Дели, в котором они застряли из-за пандемии коронавируса и прерванного авиасообщения.

Более 40 пассажиров, сдавших положительный тест на COVID-19, не пустили в самолет. Перелета домой лишились еще 30 путешественников, которые были их близкими родственниками. В общей сложности 70 из 150 пассажиров не были допущены на рейс.

Отмечается, что инфицированные туристы смогут снова подать заявку в Министерство иностранных дел и торговли Австралии и забронировать себе место на следующем рейсе. Чтобы попасть на борт, пассажиру необходимо сдать ПЦР- и антиген-тест. По данным издания, в настоящий момент в Индии находятся около девяти тысяч австралийцев.

Ранее, в марте, российский самолет резко прервал полет из-за присланной пассажирам картинки. Инцидент произошел на борту судна, летевшего из Москвы в Краснодар в ночь на 24 марта. Спустя час после вылета путешественникам на телефон через AirDrop стала приходить картинка с надписью «Я с ножом».