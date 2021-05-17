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Студент 11 дней просидел на дереве из-за коронавируса

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Фото: Danish Siddiqui / Reuters

В Индии зараженный коронавирусом студент 11 дней просидел на дереве, таким образом соблюдая режим самоизоляции. Об этом сообщает India.com.

18-летний индиец по имени Шива из города Налгонда, штат Теленгана, узнал, что заболел новой коронавирусной инфекцией 4 мая. Чтобы не заразить родных, индиец соорудил себе кровать в ветвях дерева, стоящего во дворе его дома.

Большую часть времени Шива проводит, общаясь по мобильному телефону, а родственники снабжают его едой при помощи специальной подъемной системы, которую построил он сам.

«Я не знаю, сказали ли волонтеры местным чиновникам, что у меня положительный тест. Никто не пришел мне помочь. Все напуганы вирусом и не выходят из дома», — пожаловался Шива.

Студент учится в университете города Хайдарабад на юге Индии. Он вернулся домой около месяца назад, так как количество случаев COVID-19 в Хайдарабаде резко возросло.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, обнаружила в саду своего дома ценную монету, изготовленную 500 лет назад. 48-летняя британка заскучала в самоизоляции из-за коронавируса и решила пройти по участку с металлоискателем 11-летнего сына.

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