Российский регион занялся поиском и продвижением перспективных управленцев

В Белгородской области запустили региональный кадровый проект «Новое время», инициатива посвящена поиску и продвижению перспективных управленцев, которые в будущем смогут внести свой вклад в развитие региона. Согласно поступившему в редакцию «Ленты.ру» пресс-релизу, 17 мая в Белгороде состоялся пресс-брифинг, посвященный запуску проекта.

Перед брифингом состоялось заседание Наблюдательного совета проекта «Новое время», объединившего пользующихся авторитетом представителей области. Коллегиальный орган возглавил председатель Совета директоров ГК «Зеленая долина» Сергей Юдин.

Выступая на пресс-брифинге, исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков обратился к присутствующим и разъяснил цели проекта, а также его значимость для региона. Гладков напомнил, что в ходе своего выступления перед депутатами областной думы в апреле 2021 года он выделил три направления развития — экономику, расширение социальных гарантий и повышение качества госуправления.

По его словам, новая инициатива охватывает все обозначенные векторы. «Сегодня на заседании Наблюдательного совета проекта была очень верно сформулирована его суть — это выполнение общественного договора между представителями различных социальных групп, лидерами мнений о том, каким регион должен быть, как ему развиваться, какие люди должны стоять у истоков принимаемых решений», — добавил он.

Руководитель блока оценочных мероприятий проекта Дмитрий Лисицын уточнил, что процесс отбора подающих надежды управленцев будет разделен на три этапа. Так, участников ожидают регистрация, затем — заочный отбор и очная оценка. Лисицин заметил, что возможность участвовать дистанционно сделает проект доступнее. «Для потенциальных участников, подходящих под требования, данный проект — это возможность бесплатно пройти квалифицированную экспертную проверку своих деловых, профессионально значимых компетенций, заявить о себе на уровне региона и начать новый этап в своем профессиональном и карьерном развитии», — заключил он, упомянув, что при оценке кандидатов будет использоваться модель, которая уже подтвердила свою эффективность в рамках множества других проектов.

Параллельно с брифингом стартовал прием заявок от желающих принять участие в проекте, зарегистрироваться можно до 16 июня. Для этого нужно перейти на сайт. Участие доступно для граждан в возрасте от 24 до 55 лет, получивших высшее образование, а также опыт в сфере управления (не меньше двух лет) или стаж работы по специальности (не меньше четырех лет). Кроме того, кандидаты должны быть связаны с регионом — либо родиться на его территории, либо прожить в Белгородской области по меньшей мере три года.

В пресс-релизе указывается, что инициатива развернута в регионе впервые. Организатором проекта выступает администрация губернатора региона при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».

Ранее соотечественников призвали поторопиться с подачей заявок на конкурс «Лидеры России». «Участие в подобного рода конкурсах — это прекрасная возможность посмотреть на себя со стороны, обменяться идеями, получить дополнительный багаж знаний, навыков, умений. Это важно, в первую очередь, для самореализации и саморазвития», — заметил министр науки и высшего образования России, наставник конкурса Валерий Фальков.