Минск уличил польский спецназ в изучении подходов к белорусской границе

Минск уличил Варшаву в изучении обстановки возле границы с Белоруссией, передает БЕЛТА.
Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам, что на брестском направлении отмечены действия польских подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе и ее прохода.
«Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства», — отметил Вольфович.
В целом, по его словам, военно-политическая и стратегическая обстановка вокруг границ Белоруссии «вызывает напряжение, нагнетается».
«Это исходит из тех мероприятий, которые проводятся на территории сопредельных государств, прежде всего оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств», — сказал секретарь Совбеза.
Вольфович добавил, что за последнюю неделю зафиксированы 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Белоруссии.
30 апреля Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу во втором за месяц нарушении воздушной границы.