Минск уличил польский спецназ в изучении подходов к белорусской границе

Минск уличил Варшаву в изучении обстановки возле границы с Белоруссией, передает БЕЛТА.

Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал журналистам, что на брестском направлении отмечены действия польских подразделений специального назначения, которые занимались изучением подходов к государственной границе и ее прохода.

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«Оценка, разведка. Конечно, это все не может не вызывать беспокойства», — отметил Вольфович.

В целом, по его словам, военно-политическая и стратегическая обстановка вокруг границ Белоруссии «вызывает напряжение, нагнетается».

«Это исходит из тех мероприятий, которые проводятся на территории сопредельных государств, прежде всего оперативной и боевой подготовки под эгидой США, блока НАТО, вооруженными силами сопредельных государств», — сказал секретарь Совбеза.

Вольфович добавил, что за последнюю неделю зафиксированы 25 вылетов пилотируемой и беспилотной разведывательной авиации вдоль границ Белоруссии.

30 апреля Министерство обороны Белоруссии обвинило Польшу во втором за месяц нарушении воздушной границы.