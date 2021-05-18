Женатый рентгенолог позвал на свидания десятки пациенток из-за работы в темноте

Женатый шотландец, работавший рентгенологом, получил доступ к десяткам личных дел пациенток с целью знакомства с ними, позвал их на свидания и лишился работы. Об этом сообщает Daily Record.

35-летний Эндрю Стюарт (Andrew Stewart) использовал свою должность в больницах графств Ланаркшир и Айршир, чтобы получать доступ к личным делам пациенток и домогаться их. Он называл своих жертв «горячими» и «великолепными», а также отправлял им свои фотографии и делал непристойные предложения.

Изначально рентгенолог заявил, что знакомился с женщинами «от одиночества из-за постоянной работы в темноте». Однако в суде Стюарт признал, что незаконно получил личные данные 32 женщин, а также признался в оскорбительных действиях по отношению к 16 женщинам.

В августе 2020 года суд приговорил его 200 часам неоплачиваемой работы, 600 фунтам стерлингов (63 тысячи рублей) штрафа, а также внес мужчину в список преступников, совершивших правонарушения сексуального характера. Кроме того, служба по надзору в области здравоохранения пригрозила лишить Стюарта лицензии.

Новое расследование началось после того, как еще одна жертва Стюарта узнала его в больнице города Килманрок. В ходе проверки выяснилось, что всего рентгенолог получил доступ к файлам 220 пациентов.

После этого служба по надзору постановила, что шотландец не встал на путь исправления, и лишила его лицензии на медицинскую практику.

Ранее сообщалось, что женатого полицейского из английского Бристоля уличили в домогательствах на рабочем месте. Он приставал к одной из подчиненных и просил ее прислать эротические фото.