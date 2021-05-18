На юге России при перевозке по железной дороге пропало 100 тонн нефти

Более 100 тонн нефти пропало из пяти цистерн железнодорожного состава при транспортировке сырья из Ингушетии в Краснодарский край, сообщает «Интерфакс».

Пропажу обнаружили уже на нефтебазе компании «Славянск ЭКО» в Славянске-на-Кубани, куда везли сырье. Акционерное общество «Ингушнефть», являющееся дочерней компанией «Роснефти» и занимавшееся отправкой сырья, проводит расследование.

Там выяснили, что рабочие на производстве в Ингушетии установили пломбы на цистернах, ответственный за направление железной дороги работник подписал документы на груз, вагоны затем передали «Славянск ЭКО» для доставки, но на конечной станции 100 тонн нефти уже не было.

О пропаже сообщили в полицию. Руководство «Ингушнефти» также проверяет информацию из соцсетей об участившихся кражах нефти по пути следования составов в Ингушетию.

В апреле американские военные вывезли из Сирии более 40 бензовозов с украденной из Ирака нефтью. Колонну сопровождали боевики «Демократических сил Сирии».