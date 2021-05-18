Троих российских подростков отдадут под суд за подготовку к терроризму

Троих подростков из Красноярского края отдадут под суд за подготовку к терроризму. Они также проходят обвиняемыми по делу о незаконном изготовлении взрывчатки. Об этом во вторник, 18 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как считает следствие, с октября 2019 по июнь 2020 года российские школьники совместно учились изготавливать взрывные устройства. Кроме того, они тренировались применять их в заброшенных жилищах и других местах, скрытых от свидетелей.

Злоумышленникам вменили статью 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), часть 2 статьи 223.1 («Незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), а также часть 2 статьи 222.1 («Незаконное хранение и ношение взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

13 мая сообщалось, что полиция задержала 17-летнего жителя Амурской области, опубликовавшего в соцсети фейковое сообщение о готовящемся теракте в школе Благовещенска. При обсуждении нападения на гимназию в Казани один из пользователей пригрозил «устроить то же самое» в школе №27 своего города.