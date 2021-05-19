Производители пива столкнулись с дефицитом алюминиевых банок

Производители напитков в России столкнулись с нехваткой алюминиевой тары, пишет РБК со ссылкой на представителей двух крупных пивоваренных компаний.

Дефицит связывают с перемещением спроса на напитки из баров в ретейл, где доля алюминиевой банки традиционно выше. Нехватка банок связана с пандемией коронавируса и закрытием ресторанов и баров, спрос из которых сместился в ретейл, где доля банки традиционно велика, объяснил представитель AB InBev Efes Дурдыев. По словам специалиста, такая банка пользуется большей популярностью у потребителя из-за своей легкости и удобства.

Эксперт пояснил, что поставщики оказались не готовы к такому эффекту пандемии коронавируса. Директор по корпоративным отношениям российского офиса Heineken Алексей Воробьев также отметил, что долю продукции в алюминиевой таре увеличивают не только производители пива, но и других напитков, а поставщики алюминиевой тары пока не могут удовлетворить спрос.

Как отметили источники издания в крупном производители, во время самоизоляции россияне перешли на домашнее потребление напитков и повышенным спросом у них стала пользоваться продукция в алюминиевой таре.

Ранее Bloomberg сообщило, что после года глобального роста спроса на продукты и технику в пандемию производители опасаются нового дефицита с сырьем и усиленно пополняют свои запасы. Кризис системы поставок приводит к глобальным сбоям в мировой экономике и провоцирует бешеный скачок цен. Так, в апреле цены на продовольственные товары продемонстрировали самый продолжительный рост за десятилетие — 11 месяцев подряд.