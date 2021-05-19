Развеяны главные заблуждения женщин о бюстгальтере

Специалисты развеяли самые популярные заблуждения, касающиеся подбора и носки бюстгальтера. Соответствующий материал публикует портал Gossip Cop.

По информации издания, одним из главных мифов является убеждение о том, что отказ от белья приводит к росту мышц груди. Французский спортивный доктор Жан-Дени Руйон (Jean-Denis Rouillon) провел исследовании среди 330 женщин и выяснил, что на самом деле у участниц эксперимента, переставших носить бюстгальтер, грудные мышцы ослабились.

В то же время дизайнер нижнего белья Хайди Леманн (Heidi Lehmann) обратила внимание читателей на то, что слишком долгая носка бюстгальтера часто является причиной болей в спине, шее и груди, а также нарушения сна. В связи с этим необходимо снимать его, чтобы давать возможность грудной клетке и молочным железам расслабиться.

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Согласно материалу, часто у девушек, отказавшихся от бюстгальтера, появляются проблемы с кожей, а именно, интертриго (это раздражение и разрушение, то есть мацерация, участков кожи, между которыми происходит трение — прим. «Ленты.ру»). Особенно часто с таким недугом сталкиваются обладательницы большой груди, поскольку под их грудью образовывается влага. В связи с этим эксперты рекомендуют носить бюстгальтер в дневное время, чтобы избежать образования кожных инфекций.

В заключение авторы материала обратили внимание на то, что нижнее белье никак не влияет на форму груди. Отмечается, что не существует научных исследований, доказывающих, что бюстгальтер предотвращает ее провисание. «Грудь не является мышцей, поэтому ее невозможно поддерживать в тонусе», — пояснил генеральный директор бренда Playtex Джон Дикси (John Dixey).

В марте эксперты раскрыли способы Кейт Миддлтон скрыть нижнее белье под одеждой. По словам специалиста по королевскому этикету Мики Мейер (Myka Meier), жена принца Уильяма предпочитает носить бесшовное корректирующее белье без бретелей бежевого цвета.