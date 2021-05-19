Участковый сажал людей в самодельную тюрьму и получил за это уголовное дело

На участкового на Чукотке завели уголовное дело о превышении должностных полномочий — мужчина сажал людей в самодельную тюрьму. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, для наказания граждан мужчина соорудил в коридоре сельского полицейского участка металлическую клетку. В 2020 году сотрудник полиции таким образом удерживал нескольких женщин и одного молодого человека. Отмечается, что в отношении одной из задержанных он применял насилие.

Расследование продолжается.

В начале мая сообщалось, что российский ученый Александр Кибальченко, участвовавший в разработке многоразового космического корабля «Буран», получил в СИЗО открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом правой височной кости.