Крупный пожар охватил российский поселок

В Иркутской области крупный пожар охватил поселок Дальний на берегу реки Илим. Возгорание пытаются потушить в 24 домах, 13 из которых считаются нежилыми. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

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Помимо нежилых построек пожар перекинулся и на 11 жилых домов. Возникла угроза распространения пламени. Возгорание началось «в границах населенного пункта со стороны нежилых и неэксплуатируемых строений». Причина пожара пока неизвестна. Местные жители временно размещены в здании администрации.

Тушением пожара занимаются местные жители и добровольные пожарные. Ситуация осложняется тем, что с поселком нет дорожного сообщения, отсутствует и переправа через реку. Региональное управление МЧС решило отправить на место пожара десять спасателей и необходимое оборудование. Из районного центра в поселок также вылетел вертолет Ми-8. Погибших и пострадавших нет.

Ранее пожар уничтожил половину деревни Каракуль в Омской области. Там сгорели 25 строений, включая 14 жилых домов. По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание камыша по соседству с деревней. Следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.

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