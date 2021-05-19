Сбежавшая в Екатеринбург из-за угроз убийством дагестанка не получила госзащиту

Уроженка Дагестана Милана Магомедова, сбежавшая в Екатеринбург от угрожавших ей убийством родителей, не получила государственную защиту. Об этом сообщает в своем Telegram-канале издание Readovka.

Девушка окончила школу в Тюмени, после чего родители заставили ее пойти в медицинский, хотя она хотела быть архитектором. Ей также не разрешалось работать в определенных местах — кассиром или официанткой. Милане запрещалось носить открытую одежду и общаться с молодыми людьми.

Помимо этого, мать и отец сами подобрали подопечной жениха. На отказ дочери они отвечали угрозами. После этого потерпевшая неоднократно решалась на побег. Один раз ее удалось вернуть в родительский дом.

В феврале Магомедова оказалась в Екатеринбурге без документов и вещей. Для защиты своих интересов она обратилась к местному адвокату Федору Акчермышеву. Через некоторое время неизвестные совершили нападение на них прямо около здания отделения полиции.