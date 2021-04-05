Дагестанка сбежала от угрожающих убийством родителей в Екатеринбург

Уроженка Дагестана Милана Магомедова сбежала от жестоких родителей в Екатеринбург, теперь ее могут убить, рассказала девушка порталу E1.ru.

«Убийства по мотивам чести на Кавказе не редкость, местные правоохранительные органы такие преступления расследуют крайне неохотно», — заметил адвокат девушки.

22-летняя Милана окончила школу в Тюмени, после чего родители принудили поступать в медицинский. Сама девушка хотела быть архитектором. «[Родители] забрали у меня аттестат, чтобы я в другой университет не могла поступить. Когда я потом через скандалы все-таки забрала документы из "меда" и поступила в ТюмГУ на биоинженера, меня постоянно упрекали в моем выборе», — отметила она.

Родители запрещали девушке работать кассиром или официантом, резко реагировали, ругали за одежду — мини-юбки, майку, шорты. Милана добавила, что ей категорически запрещали общаться с друзьями мужского пола. «Зато в 17 лет родители мне нашли какого-то парня, он был типа наш», — сказала она.

Первый раз она решила убежать в 20 лет. Знакомые помогли девушке уехать в Санкт-Петербург, но родители прилетели за дочерью кричали и угрожали ей. «Моим друзьям удалось вызвать полицию. Я сказала, что не хочу, чтобы меня увозили, но полиция почему-то встала на их сторону, и в итоге меня увезли в Тюмень», — поделилась Милана. Родители сказали дочери, что в Дагестане за такой побег могут убить.

«Мы с тобой еще хорошо обошлись, по-доброму. Другие тебя бы закололи на месте», — говорили ей мать и отец. После этого случая за девушкой начался тотальный контроль, мать не отходила от дочери ни на шаг. Потом были множественные угрозы от отца и психиатра.

10 февраля Милана сбежала в Екатеринбург без документов и вещей. Пока она не чувствует себя в безопасности, не работает и только получила паспорт. «Потому что, когда я устроюсь на работу и родители узнают, где я работаю, меня могут подкараулить, украсть или пырнуть ножом», — заключила девушка. Милана обратилась в СМИ, чтобы обезопасить себя, у нее не было другого выбора.

Ранее стало известно, что участница реалити-шоу «Холостяк», 26-летняя врач из Дагестана Сапият Ахмедова, подверглась травле со стороны некоторых жителей республики. Жители города Избербаш узнали, что Ахмедова родилась и выросла в их городе и стали оскорблять девушку.