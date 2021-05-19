Неуловимую совку с оранжевыми глазами увидели впервые за 125 лет

Подвид редчайшей малайской совки Otus brookii brookii с оранжевыми глазами обнаружили впервые за 124 года на востоке Малайзии. Об этом сообщает журнал Smithsonian со ссылкой на источники.

Биолог Киган Транкилло (Keegan Tranquillo) заметил неуловимую птицу в мае 2016 года в ходе масштабного исследования эволюции птиц в лесах горы Кинабалу. «Эта совка выпорхнула из темного угла, где было много растительности, и приземлилась», — вспоминает он.

Пока Транкилло наблюдал за необычной птицей, она успела улететь и вскоре вернуться в то же место. Очевидец связался с орнитологом Энди Бойсом (Andy Boyce), который тут же приехал, чтобы задокументировать появление уникальной совки. Ему удалось впервые в истории сфотографировать Otus brookii brookii в естественной среде обитания.

Бойс рассказал, какие он испытал эмоции, когда своими глазами увидел редкую птицу. «Абсолютный шок и волнение, что мы нашли эту легендарную птицу, а затем — тревогу, поскольку мне нужно было как можно скорее задокументировать это», — поделился эксперт. Наблюдения за совкой длились два часа. После этого Бойс каждый день в течение двух недель высматривал птицу, но она так и не вернулась.

Орнитологи впервые описали малайскую совку в 1892 году, однако тогда исследователям не удалось установить ее вокализацию, ареал распространения и размер популяции, что усложнило дальнейшие поиски. Эти данные по сей день остаются неизвестными.

Ранее считавшуюся вымершей птицу нашли на острове Борнео в Индонезии впервые за 170 лет. Получив фотографии птицы, орнитологи сначала не поверили своим глазам и подумали, что перед ними созданное на компьютере изображение.