Неразлучные близнецы умерли с разницей в несколько часов

Близнецы из индийского города Мератх, штат Уттар-Прадеш, умерли от COVID-19 с разницей в несколько часов. Об этом сообщает издание The Independent.

Близнецы Джофред (Joefred) и Ральфред Варгез Грегори (Ralphred Varghese Gregory) родились с разницей в три минуты и были неразлучны всю жизнь. 23 апреля они отметили свой 24-й день рождения.

На следующий день у них поднялась температура. У братьев диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Семья изолировала их дома и следила за уровнем насыщения крови кислородом. К 1 мая симптомы начали ухудшаться, и обоих близнецов госпитализировали.

13 мая врачи сообщили родителям Грегори Реймонду Рафаэлю (Gregory Raymond Raphael) и Сойе Рафаэль (Soja Raphael), что Джофред скончался.

Когда Ральфред звонил своей матери из больницы, она не сообщила ему о смерти брата. Тем не менее, индиец почувствовал, что что-то не так. Он сказал ей: «Мама, ты врешь». На следующий день Ральфреда тоже не стало.

«Наша семья убита горем. Коронавирус забрал моих сыновей, которые никому не причинили зла в своей жизни», — заявила мать умерших.

Оба мужчины были холостяками, жили вместе и работали из дома во время введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из валлийской деревни Аберсинон заразились коронавирусом и умерли с разницей в пять дней. Они также жили в одном доме и все делали вместе.