Из жизни
 
Последние новости
Россия назвала желаемую роль в конфликте Израиля и Палестины
Врач назвал симптомы рака на ранней стадии
Мошенник обманул москвича и прислал СМС со словами «Братан, не обижайся» 
«Иванушкам» предрекли распад
На месте ядерного взрыва нашли «невозможное» вещество
Байден вновь заявил о своем 180-летнем политическом стаже
«Бесчувственная» королева красоты рассказала о своих чувствах
Российский экс-прокурор изнасиловал женщину и предложил ей выйти замуж
Фанат продержался в спарринге с Гейджи полминуты ради денег
Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко
Новости партнеров

Неразлучные близнецы умерли с разницей в несколько часов

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: News 18 India

Близнецы из индийского города Мератх, штат Уттар-Прадеш, умерли от COVID-19 с разницей в несколько часов. Об этом сообщает издание The Independent.

Близнецы Джофред (Joefred) и Ральфред Варгез Грегори (Ralphred Varghese Gregory) родились с разницей в три минуты и были неразлучны всю жизнь. 23 апреля они отметили свой 24-й день рождения.

На следующий день у них поднялась температура. У братьев диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Семья изолировала их дома и следила за уровнем насыщения крови кислородом. К 1 мая симптомы начали ухудшаться, и обоих близнецов госпитализировали.

13 мая врачи сообщили родителям Грегори Реймонду Рафаэлю (Gregory Raymond Raphael) и Сойе Рафаэль (Soja Raphael), что Джофред скончался.

Когда Ральфред звонил своей матери из больницы, она не сообщила ему о смерти брата. Тем не менее, индиец почувствовал, что что-то не так. Он сказал ей: «Мама, ты врешь». На следующий день Ральфреда тоже не стало.

«Наша семья убита горем. Коронавирус забрал моих сыновей, которые никому не причинили зла в своей жизни», — заявила мать умерших.

Оба мужчины были холостяками, жили вместе и работали из дома во время введенного из-за пандемии коронавируса режима строгой изоляции.

Ранее сообщалось, что сестры-близнецы из валлийской деревни Аберсинон заразились коронавирусом и умерли с разницей в пять дней. Они также жили в одном доме и все делали вместе.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Born three minutes apart, 24-year-old Indian twins die of Covid-19 within hours of each other
Неразлучные близнецы умерли от коронавируса с разницей в несколько дней
Супруги прожили вместе полвека и умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
Прожившие вместе 51 год супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 марта
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола

«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»

Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
09:1114 мая

Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать

08:2714 мая

Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями

07:0214 мая

Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца

Из жизни00:0229 марта

«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»

История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
04:5914 мая

Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»

02:2014 мая

Муж показал предсмертное послание умершей от COVID-19 беременной жены

21:0313 мая

Матери дважды едва не вручили чужого ребенка в роддоме

Из жизни00:0126 марта

Серебро со дна морского

Как устроен тайный мир искателей подводных сокровищ, где правят жулики, адвокаты и бухгалтеры
20:3113 мая

Принц Гарри сравнил себя с животным в зоопарке и пожаловался на оскорбления

19:3613 мая

Двухлетний мальчик нашел пистолет на тумбочке и ранил родителей

18:3613 мая

Трансгендер ограбила банк ради пластической операции и села в тюрьму на 15 лет

Россия
Названы главные источники стресса россиян
Москвичам перечислили самые «цветущие» парки для красивых фото
В Москве создали детско-юношеское сообщество ИТ-разработчиков
Терапевт назвал россиянам правильную позу для работы в офисе
Все материалы
Мир
Байден снимет санкции по «Северному потоку-2»
Есть контакт
Главы МИД России и США встретятся с глазу на глаз. Смогут ли они разморозить отношения двух стран?
Испания вышлет тысячи прорвавшихся в страну мигрантов
Бывший полицейский двадцать лет насиловал детей
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
На Байдена надавили из-за конфликта Израиля и ХАМАС
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
В России предложили бороться с низкими зарплатами ростом налогов
Давай на спор
Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?
Активы УК «Альфа-Капитал» превысили 10 миллиардов долларов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
«Лента» купит «Билла Россия» и уничтожит бренд
Бизнес в клеточку
Труд заключенных — прибыльное дело. Сколько зарабатывает на колониях Россия?
Китай обвалил курс биткоина
Все материалы
Силовые структуры
«Убивает не оружие, а человек»
Россиянам усложнят доступ к оружию после трагедии в Казани. Какие ограничения их ждут?
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Отступники в законе
Почему криминальные авторитеты в российских тюрьмах стали массово отрекаться от воровских титулов
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Все материалы
Наука и техника
От Антарктиды откололся самый большой айсберг в мире
Спутниковый интернет Илона Маска набрал рекордную скорость
В Сбере назвали технологии будущего
Главную силу России назвали критической слабостью США
Деревня дураков
Легендарная «Обитель зла» вернулась и стала еще страшнее: Resident Evil Village
Все материалы
Спорт
Умер самый успешный мотогонщик СССР
Суперсерия матчей по хоккею с шайбой между сборными командами СССР и Канады, 1972 годТайна «Красной машины»
Как американцы и канадцы пытались разгадать феномен непобедимой сборной СССР по хоккею
Александр Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
«Я дрался с настоящим зомби»
Крушение надежд и новый чемпион: кто занял место Хабиба Нурмагомедова в UFC?
Российский пловец побил мировой рекорд во второй раз за два дня
Юрий СтепановВыше головы
Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
Все материалы
Культура
Все материалы
Интернет и СМИ
Ургант высмеял Жириновского с помощью буквы «Г»
Okko представил новый комедийный сериал «Стриптизеры»
Око за оком
 
Телеведущая Ангелина Вовк рассказала о домогательствах со стороны режиссера
The Late Late Show with James Corden... LOS ANGELES - DECEMBER 12: The Late Late Show with James Corden airing Tuesday, December 11, 2018, with guests Ellen DeGeneres and Patrick Wilson«Меня это уничтожило»
Как любимица Америки и легенда стендапа лишилась всего из-за секс-скандала
Российские соцсети покажут «Евровидение»
Остров девственников
Как тысячи людей из интернета захотели создать свое государство, а в президенты позвали Илона Маска
Все материалы
Ценности
Новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети
Бритни Спирс (в центре), 2002 годНиже пояса
Как менялась мода на джинсы и почему спускать их на бедра вновь стало трендом
Знаменитости полюбили новую позу для фото в купальниках и запустили флешмоб
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Невеста пожаловалась на выбор наряда мачехи на свадьбу и обрела поддержку в сети
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Модель Playboy сделала пластику на миллионы рублей и пожалела о новой внешности
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Умер подаренный британской королеве в утешение щенок
Женщина похудела на 47 килограммов и поделилась секретом успеха
Неожиданный выход
Кто такая новая «Мисс Вселенная» и как она живет
Врачи приняли мужчину с раком мозга за пьяницу и выгнали его из больницы
Kyle Maynard stars in Nike's Unlimited Will campaign American award winning mixed martial arts athlete, Kyle Maynard, stars in the latest video in the Just Do It вЂ“ Nike Unlimited campaign series, Unlimited Will, which 'celebrates' different athletes around the world. Maynard became the first quadruple amputee to ascend Mount Kilimanjaro without the aid of prosthetics, and Nike's Chief Marketing Officer, Greg Hoffman commented 'We have seen an incredible response from consumers around these series of films. We're expanding the definition of athleticism and allowing people around the world to see themselves, and their potential, through the lens of these amazing athletes like Kyle Maynard'. Featuring: Kyle Maynard When: 19 Aug 2016 Credit: Supplied by WENN.com **WENN does not claim any ownership including but not limited to Copyright, License in attached material. Fees charged by WENN are for WENN's services only, do not, nor are they intended to, convey to the user any ownership of Copyright, License in material. By publishing this material you expressly agree to indemnify, to hold WENN, its directors, shareholders, employees harmless from any loss, claims, damages, demands, expenses (including legal fees), any causes of action, allegation against WENN arising out of, connected in any way with publication of the material.**«Зачем мне сидеть и жаловаться на жизнь?»
Как родившийся без рук и ног мужчина стал бойцом MMA и покорил Килиманджаро
Неуловимую совку с оранжевыми глазами увидели впервые за 125 лет
Все материалы
Hyundai Santa Fe нового поколения появится раньше срока
Тест рамного Haval H9: обновился, но наполовину
Ездим на китайском внедорожнике, который сделали более современным
Opel возродила купе Manta в виде электрокара
Автомобильный квиз №11
Игра для тех, кто отличит transaxle от Trans Am
В России стартовали продажи обновленных хэтчбеков MINI
Genesis G70 Shooting Brake и ещё семь классных универсалов
С кем будет соперничать пятидверка из Кореи
Кроссовер Jolion стал самой доступной моделью Haval в России
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы