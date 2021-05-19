В МВД захотели ввести уголовную ответственность за подделку электронной подписи

В МВД России захотели ввести уголовную ответственность за подделку электронной подписи. Об этом сообщает РБК.

Согласно подготовленному законопроекту, незаконное владение ключом такой подписи будет наказываться штрафом в 100-300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до трех лет в зависимости от степени нарушения.

Отмечается, что сотрудники центров, проверяющих достоверность документов и сведений для получения электронной подписи, должны будут заплатить штраф до 300 тысяч рублей в случае нарушения этой процедуры. Также им грозит лишение свободы от трех до четырех лет.

При этом авторы документа уточняют, что усиленная электронная подпись отличается хорошей защитой от фальсификаций. Однако преступные действия аферистов в этом отношении не исключены.

В апреле сообщалось, что в российских компаниях, выдающих электронные подписи, прошла серия обысков. Оперативники провели обыски в московских ООО «МЦСП-групп» и екатеринбургских ООО «Солар» в рамках уголовного дела, возбужденного столичной полицией по факту незаконного образования юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). На счету двух этих организаций наибольшее количество выданных за последнее время электронных подписей, их клиентами были несколько тысяч человек.