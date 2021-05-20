Девушка получилась лысой на фото в документах и рассказала о насмешках чоповцев

Девушка сфотографировалась для водительского удостоверения и рассказала о насмешках чоповцев про ее внешний вид на снимке. Соответствующая история появилась на Mirror.

24-летняя Лиза Маккей (Lisa McKay) объяснила, что в то время, когда она делала снимок на права, у нее были короткие светлые волосы и что из-за прически на получившемся кадре она выглядит лысой. «Когда сотрудники фотоцентра печатали мою фотографию, они наложили странный фильтр, который осветляет все белые участки. Так получилось, что мой лоб смешался с волосами, которые, в свою очередь, слились с фоном», — объяснила девушка.

По словам героини материала, ее часто подозревают, что документ является поддельным, так как она не похожа на себя. «Когда я впервые получила права, я даже не задумывалась о том, насколько неудачный этот снимок. Я начала понимать это, когда охранники на фейсконтроле в клубах начали смеяться мне в лицо. Мне говорили, что я похожа на Гомера Симпсона из-за водяного знака в виде спирали на моей голове. Я всегда шучу, что выгляжу, как мой лысый папа», — сказала Маккей.

Девушка решила, что поменяет фотографию в ближайшее время. «Если бы я была умнее, я бы с первого раза попросила переделать снимок. Теперь я трижды проверю итоговое фото, прежде чем поставить его на водительское удостоверение», — подчеркнула она.

В апреле нелепый внешний вид женщины на фото в паспорте рассмешил пользователей сети. Блогерша Кэти Фьер (Katie Fiore) объяснила, что собрала волосы в пучок перед тем, как отправиться делать снимок на документы. Однако сотрудники фотоцентра сказали ей, что прическа получилась слишком объемной, поэтому на кадре ее нужно обрезать, и девушка согласилась. В конце ролика Фьер продемонстрировала получившуюся фотографию: на ней она выглядит похожей на мужчину из-за короткой стрижки.