Нелепый внешний вид женщины на фото в паспорте рассмешил пользователей

Женщина сделала фото на паспорт и рассмешила пользователей сети своим нелепым внешним видом. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Кэти Фьер (Katie Fiore) объяснила, что собрала волосы в пучок перед тем, как отправиться делать снимок на документы. Однако сотрудники фотоцентра сказали ей, что прическа получилась слишком объемной, поэтому на кадре ее нужно обрезать, и девушка согласилась.

В конце ролика Фьер продемонстрировала получившуюся фотографию: на ней она выглядит похожей на мужчину из-за короткой стрижки. Публикация набрала 467 тысяч просмотров.

Подписчиков рассмешил пост юзерши. «Я умираю от смеха», «Почему ты просто не распустила волосы? Это очень смешно!», «Тебя буквально оставили без волос!», «А мне нравится! Шикарный мужчина получился!», «Спасибо что поделилась! Это сделало мой день!» — писали они.

Ранее в апреле женщина год собирала по дому свои выпавшие волосы и нарастила их. Пользовательница с никнеймом @cocolee379 объяснила, что находит выпавшие пряди на полу, в ванной или снимает их со своей головы, после чего расфасовывает по полиэтиленовым пакетам. Затем она приклеивает их на голову с помощью скотча.