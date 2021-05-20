Тигрица выбежала из клетки и убила работника зоопарка

В индийском городе Итанагар, штат Аруначал-Прадеш, восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и убила работника зоопарка. Об этом сообщает газета The Hindu.

Хищница напала на 35-летнего Пулаша Кармакара (Poulash Karmakar) во вторник, 18 мая, когда он чистил пруд вблизи ее клетки. Смотритель зоопарка Райя Флаго (Raya Flago) вместе с доктором и другим персоналом поспешили на помощь, однако, когда они добрались до места, Кармакар уже был мертв.

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Флаго утверждает, что трое ворот, огораживающих клетку тигрицы от той зоны, где работал Кармакар, оставались открыты. По его мнению, причина гибели мужчины кроется именно в халатности работников зоопарка, которые забыли запереть ворота.

Тело Кармакара отправили на судебно-медицинскую эксперту. Полицейские не считают его смерть подозрительной. Расследование по делу продолжается.

В прошлом году сообщалось, что тигрица растерзала пастуха из индийской деревни Мажхара Пераб, штат Уттар-Прадеш. Местные жители подозревают, что мужчину убила тигрица с тигрятами, которую они замечали недалеко от деревни днями ранее.