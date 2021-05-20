Тигрица выбежала из клетки и убила работника зоопарка

В индийском городе Итанагар, штат Аруначал-Прадеш, восьмилетняя бенгальская тигрица по кличке Чиппи выбежала из клетки и убила работника зоопарка. Об этом сообщает газета The Hindu.
Хищница напала на 35-летнего Пулаша Кармакара (Poulash Karmakar) во вторник, 18 мая, когда он чистил пруд вблизи ее клетки. Смотритель зоопарка Райя Флаго (Raya Flago) вместе с доктором и другим персоналом поспешили на помощь, однако, когда они добрались до места, Кармакар уже был мертв.
Флаго утверждает, что трое ворот, огораживающих клетку тигрицы от той зоны, где работал Кармакар, оставались открыты. По его мнению, причина гибели мужчины кроется именно в халатности работников зоопарка, которые забыли запереть ворота.
Тело Кармакара отправили на судебно-медицинскую эксперту. Полицейские не считают его смерть подозрительной. Расследование по делу продолжается.
В прошлом году сообщалось, что тигрица растерзала пастуха из индийской деревни Мажхара Пераб, штат Уттар-Прадеш. Местные жители подозревают, что мужчину убила тигрица с тигрятами, которую они замечали недалеко от деревни днями ранее.