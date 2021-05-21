Раскрыт правильный способ похудения к лету

Диетолог Алена Барредо раскрыла правильный способ похудения к лету. Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

По ее словам, не стоит садиться на экспресс-диеты, так как они могут негативно отразиться на метаболизме и синтезе жиросжигающих гормонов. Эксперт отметила, что лучше начать с простого снижения калорий. Так, ужину стоит уделить особое внимание: Барредо советует перенести его на более ранее время и добавить в него больше овощей и нежирного белка. Тогда вес будет постепенно снижаться, что будет правильно и корректно для организма, резюмировала она.

Специалист также объяснила, что рекомендуется худеть не более чем на 500 граммов в неделю, так как быстрый сброс веса может, наоборот, привести к его дополнительному набору в дальнейшем.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе и Клиники Кливленда назвали диету, которая увеличивает риск инфекции и воспаления кишечника. Употребление углеводов и жиров вредит иммунной системе ЖКТ таким образом, что изменения могут приобрести необратимый характер.