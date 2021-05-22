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Американцам запретили целовать куриц

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Фото: Reuters

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвал граждан отказаться от поцелуев с домашними курами из-за вспышки сальмонеллеза, передает «Би-би-си».

Американцев попросили не целовать и не прижимать к себе самих кур, цыплят и петухов. Кроме того, гражданам посоветовали отказаться от взаимодействия с утками, даже если они выглядят здоровыми и чистыми. «При этих действиях микробы могут попасть в рот и вызвать заболевание», — подчеркнули в американском ведомстве.

Гражданам также посоветовали тщательно мыть руки после контакта с птицами и не разрешать детям их трогать. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США добавили, что бактерии также легко распространяются в местах проживания кур и уток.

На данный момент в 43 штатах сальмонеллезом заболели 163 человека. Власти предполагают, что граждане заразились при контакте с живой домашней птицей. Треть заболевших составляют дети младше пяти лет. С минувшего февраля 34 пациента с сальмонеллезом оказались в больнице. Погибших нет.

Ранее причиной вспышки сальмонеллеза в США стал красный лук, выращиваемый калифорнийской компанией Thomson International. По меньшей мере 396 американцев были заражены этим штаммом.

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