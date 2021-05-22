Путин обратился к участникам марафона «Новое знание»

Президент России Владимир Путин обратился с приветственной речью к участникам просветительского марафона «Новое знание». Видео опубликовано на сайте Кремля в субботу, 22 мая.

«Для активного талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей, а вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — определить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед. Уверен, общество "Знание" поможет вам найти себя, встать на свой путь к успеху в учебе, в работе, в жизни, во всех добрых делах», — заявил глава государства.

Путин отметил важность обновления общества «Знание», которое в советские годы было «настоящим флагманом массового просвещения». Президент напомнил, что на протяжении многих десятилетий именно «Знание» организовывало лектории, благодаря которым жители даже самых отдаленных населенных пунктов СССР могли узнавать об актуальных достижениях в сферах науки, политики и культуры.

При этом глава государства выразил надежду на то, что обновленное общество снова сможет сделать знания одной из главных ценностей российского общества. Он также подчеркнул, что к постоянному участия в программах «Знания» необходимо привлекать не только экспертов, но и руководителей крупных компаний и госструктур.

«Новое знание» продлится до 22 мая в восьми городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде — и будет сопровождаться интернет-трансляцией в сети. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.

Российское общество «Знание» — общественная некоммерческая организация, действующая с 2016 года, основная задача которой — просветительская работа.