Названы признаки банка на грани краха

Ведущий юрисконсульт «КСК групп» Ирина Михеева объяснила, как понять, что банк может вскоре прекратить свою деятельность и находится на грани краха. Среди признаков эксперт назвала завышенные процентные ставки, получение предписания от Центробанка и резкое ухудшение позиций банка в кредитном рейтинге, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнила, что на официальном сайте Банка России в свободном доступе присутствует информация о финансовых организациях, которым выданы предписания из-за нарушений. В зоне наибольшего риска находятся те, в отношении которых действует мораторий или введена временная администрация. По словам специалиста, выдача предписания не всегда означает, что банк на грани банкротства, однако следует насторожиться и проверить финансовые показатели.

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Михеева также порекомендовала следить за кредитным рейтингом банка, который размещен на сайте ЦБ в разделе «Справочник по кредитным организациям». «О понижении рейтинга банка зачастую можно узнать из новостей и самостоятельно на сайте рейтингового агентства. Кстати, агентства также публикуют сведения об активах, ликвидной позиции и, что немаловажно, о прогнозах. Если вы вкладчик банка, следите не только за прогнозом погоды», — предупредила юрисконсульт.

Еще одна деталь, при виде которой следует проявить бдительность — это чрезмерно высокие ставки по вкладам и счетам, добавила эксперт. По ее словам, это попытка финансовой организации любой ценой привлечь денежные средства. Так, ключевая ставка Центробанка в апреле 2021 года составляла 4,71 процента, и в случае, если она превышает 8 процентов, это подозрительно, добавила специалист и напомнила, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Среди настораживающих признаков Михеева также отметила негативные сообщения о банке в официальных СМИ, например, закрытие отделений, отток клиентов, конфликты с крупными компаниями. Кроме того, свидетельством затруднений у финансовой организации являются любые проблемы с выдачей наличных в кассе или банкомате, а также задержки с проведением платежей.

Ранее Центробанк предупредил, что использование видеосвязи при удаленном открытии счетов в банках повлечет новые угрозы для клиентов. Злоумышленники могут использовать грим технологию deepfake (подмена изображения человека), подменить паспорт. Регулятор отметил, что вопрос об дистанционном создании счета требует существенной проработки.