Россиянам раскрыли способ распознать обман в ломбардах

Начальник аналитического центра Банка России по ломбардам Илья Новиков в интервью радио Sputnik раскрыл способ распознать обман в ломбардах.

Он заявил, что россиянам необходимо отметить, что деньги предоставляются только под залог движимого имущества, при этом ломбард обязан обеспечивать надлежащее хранение вещи в течение срока договора. «Если деньги не возвращены в срок, есть льготный месячный период, а потом ломбард просто продаст заложенную вещь», — напомнил эксперт.

Кроме того, собеседник радио рассказал, как быть в случае утери или досрочной продажи ломбардом заложенной вещи. «Если ломбард продал вещь, это нарушение закона "О ломбардах", и здесь можно напрямую обратиться к регулятору, в Банк России», — сказал специалист, добавив, что обращение рассмотрят, будет дана правовая оценка действиям ломбарда, и при необходимости будут применены соответствующие меры.

В случае, если вещь была утрачена либо повреждена в результате стихийных бедствий, затопления, пожара, вопрос к тому, что вещи должны быть застрахованы. В таком случае заемщик обязан получить компенсацию.

Также есть и нелегальные ломбарды, которые заманивают клиентов более высокими выплатами. Однако специалист предупредил, что в таком ломбарде человек может никогда не увидеть заложенную вещь, даже если он вернется ее выкупать в установленный срок. Подобные заведения, как правило, маскируются под официально зарегистрированные ломбарды.

Чтобы избежать обмана эксперт советует выбрать именно ту организацию, которая находится в реестре Банка России, проверить контакты, адрес сайта, чтобы не обратиться в другую компанию, которая предоставляет похожие услуги.

Ранее сообщалось, что россияне потеряли из-за кибермошенников почти десять миллиардов рублей за год. Потери от действий кибермошенников в 2020 году выросли в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом. Об этом говорилось в материалах Банка России.