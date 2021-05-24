Эвелина Бледанс рассказала подробности похождений по стриптиз-клубам

Актриса Эвелина Бледанс рассказала в интервью Starhit о своих похождениях по стриптиз-клубам в Америке.

Интервью было посвящено ее работе в комедийном сериале «Стриптизеры», где помимо подробностей о съемках и новой роли, Бледанс вспомнила собственные походы по женским стриптиз-клубам. «В Америке я ходила на мужское шоу — невозможно красиво, восторг! У меня даже остались фотографии, где я засовываю долларовые купюры в трусики этим красавцам-танцорам», — рассказала артистка.

Бледанс также поделилась собственными планами освоить эротические танцы: «Сейчас, кстати, посматриваю в своем фитнесе на уроки танцев на пилоне. Меж тем, это ведь такая хорошая нагрузка и на руки, и на ноги, и на спину... Если будет второй сезон "Стриптизеров", точно пойду и обучусь. Считаю, что каждая женщина должна по праздникам делать подарок в виде стриптиза своему молодому человеку. Маст хэв!»

Премьера комедийного сериала «Стриптизеры» назначена на 25 мая на сервисе Okko. Бледанс сыграла VIP-гостью стриптиз-клуба со сложной судьбой. В 2006 году актриса исполнила роль владелицы борделя в картине «Проклятый рай».