«Зенит» заинтересовался футболистом «Милана»

«Зенит» заинтересовался кандидатурой турецкого полузащитника «Милана» Хакана Чалханоглу. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Контракт 27-летнего хавбека с итальянским клубом истекает в июне 2021-го. По информации «Чемпионат.com», в «Зените» намерены побороться за турка с другими европейскими командами. В Чалханоглу усиление видит главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро. Полузащитник с немецким и турецким гражданством известен по выступлениям за «Гамбург», «Карлсруэ» и леверкузенский «Байер». С 2013 года он привлекается к играм за сборную Турции. На счету Чалханоглу 12 голов в 54 матчах за национальную команду.

«Зенит» завоевал золото по итогам сезона 2020/2021 в Российской премьер-лиге. Команда Семака досрочно обеспечила себе чемпионство.