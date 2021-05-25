Manizha раскрыла личный топ-3 на «Евровидении»

Певица Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин) раскрыла личный топ-3 на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Она рассказала об этом в эфире передачи «Вечерний Ургант», трансляция которой ведется на сайте Первого канала.

«Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила», — поделилась Manizha.

Ранее Manizha высказалась о скандале с итальянской рок-группой Måneskin, победителями музыкального конкурса «Евровидение-2021», связанном с обвинениями в употреблении наркотиков во время состязания. Артистка раскритиковала музыкантов.

Группа Måneskin победила на Евровидении с песней Zitti e buoni («Тихие и смирные»), набрав 524 балла. На втором месте оказалась Франция, которую представляла артистка Барбара Прави с песней Voilà, с 499 баллами. Россия, от которой выступала Manizha с композицией Russian Woman, набрала 204 балла.