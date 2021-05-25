Онищенко объяснил появление первого в России региона с обязательной вакцинацией

Введение обязательной вакцинации от COVID-19 для работников сферы услуг Якутии не нарушает требований к профессиональным группам. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший главный санитарный врач России, академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, в действительности власти Якутии потребовали соблюдать технику безопасности.

Группа риска по производственным показателям — вся сфера услуг, торговля, медицина, образование, кафе. Раз это сфера услуг — работодатель обязан защитить продавца и защитить посетителя, потому что продавец может его заразить. Так что здесь не нарушаются требования к профессиональным группам. Геннадий Онищенко

Онищенко объяснил, что жители, которых затронут новые меры, составляют основную часть активного населения. Вакцинация тех, кто взаимодействует со сферой услуг, по мнению депутата, может позволить не прививать пожилых. «Это только надо правильно оформить с точки зрения законодательства», — отметил депутат.

Ранее 25 мая стало известно, что власти Якутии ввели обязательную вакцинацию жителей от COVID-19. 19 мая вышло постановление главного санитарного врача республики об обязательной иммунизации населения, а глава республики Айсен Николаев потребовал ускорить процесс.

В первую очередь вакцинироваться должны работники летних лагерей, организаторы, участники и персонал, задействованные в проведении массовых мероприятий в республике. Члены семей беременных женщин также должны получить вакцину, чтобы их защитить. При необоснованном отказе от вакцинации работник может быть не допущен к работе, а работодатель оштрафован на 200 тысяч рублей.