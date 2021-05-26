Назначен новый глава ГИБДД Москвы

Назначен новый руководитель Госавтоинспекции Москвы. Им стал бывший замглавы ГИБДД России генерал-майор полиции Александр Быков. Об этом в среду, 26 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он сменил временно исполняющего обязанности начальника управления Алексея Диокина.

Александр Быков родился в Азербайджанской ССР. В 1995 году поступил на службу в органы. Полицейский окончил Орловский юридический институт МВД России, а также Московский государственный институт международных отношений МИД.

Работу в ГАИ начал в 2001 году, с 2011-го занимал руководящие должности. В 2015 году его назначили главой управления дорожно-патрульной службы, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России.