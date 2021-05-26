УЕФА наказал Ибрагимовича за связь с букмекерами

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича. Об этом сообщается на сайте организации.

Форвард оштрафован на 50 тысяч евро за связь с букмекерской конторой Bethard. В два раза меньше заплатить придется его клубу.

В 2018 году Ибрагимович через свою компанию Unknown AB стал совладельцем Bethard. По правилам Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА игрокам запрещено иметь какую либо связь с букмекерским бизнесом.

Ибрагимович перешел в «Милан» в конце 2019 года. В нынешнем сезоне 39-летний швед провел 27 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал три результативные передачи. Несколько месяцев назад форвард возобновил выступления за сборную Швеции, но из-за травмы не сможет помочь команде на чемпионате Европы.