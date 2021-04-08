Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович снимется в кино. Об этом сообщает ESPN.

39-летний форвард примет участие в съемках нового фильма про Астерикса и Обеликса. Очередная картина серии будет называться «Астерикс и Обеликс: Великий шелковый путь». Ибрагимович сыграет персонажа по имени Антивирус. Планируется, что премьера фильма пройдет в 2022 году.

В марте нападающий вернулся к выступлениям за сборную Швеции после многолетнего перерыва. 25 марта он вышел на поле в матче против Грузии и установил рекорд сборной, став самым возрастным игроком в ее истории.

В 2008 году в «Астерикс на Олимпийских играх» появились сразу несколько именитых спортсменов. В частности, участие в картине принял звезда сборной Франции Зинедин Зидан. В фильме также можно увидеть гонщика Михаэля Шумахера и баскетболиста Тони Паркера.

На счету Ибрагимовича 62 гола в составе сине-желтых. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. Форвард известен по выступлениям за «Аякс», «Интер», «Милан», «Ювентус», «Барселону», «Манчестер Юнайтед», а также «Пари Сен-Жермен».